I registi di domani: 3 registi emergenti per produzioni cinematografiche

Si sa, la pandemia ha fortemente penalizzato il cinema italiano. Due anni di forti restrizioni hanno disabituato il pubblico nell’andare al cinema favorendo le tv via cavo comodamente sul divano.

Gli italiani si sono impigriti perciò? Hanno ancora voglia di andare al cinema? Di certo il prezzo del biglietto in alcuni casi scoraggia le famiglie e spesso per raggiungere un cinema occorre fare diversi chilometri. Nelle città infatti sono andati a finire in periferia a discapito delle belle sale cinema del centro e nei piccoli centri urbani spesso c’è un solo cinema per più paesi.

Lungi da noi giustificare la pigrizia, anche perché gli italiani quando vogliono vanno al cinema con molto piacere, abbiamo avuto alcuni esempi di incassi che fanno ben sperare come Avatar e Top Gun: Maverik. Il dato su cui convergono un po' tutti è questo: deve valerne la pena.

Non vogliamo fare qui un trattato sulla crisi del cinema, ma prendendo spunto dagli addetti ai lavori, ci riproponiamo di suggerire un modo per rilanciarlo.

COME RIPORTARE IL PUBBLICO AL CINEMA

Facendo film memorabili. In Italia si producono decine di film e allora perché le sale sono vuote?

Oggi il pubblico vuole qualcosa di più. Lo ha detto Giampaolo Letta amministratore delegato di Medusa in occasione dello scorso Roma Creative Contest. Lo ha ribadito Gianluca Curti di Minerva e altri importanti produttori cinematografici.

Tutti convergono su una esigenza: scovare nuovi registi di cinema per le produzioni cinematografiche che sappiano ridare al cinema quel suo fascino perduto. Basta quindi ai film fatti per fare e senza passione.

Motore di un film è la storia e soprattutto il regista. Quindi il rilancio parte da queste due cose, storie avvincenti e registi veramente talentuosi.

ECCO I 3 REGISTI EMERGENTI DA TENERE D’OCCHIO

Allora vi consigliamo 3 registi del momento che si stanno facendo notare per i loro lavori.

PIPPO MEZZAPESA

Nato a Bitonto il 28 settembre del 1980, consegue la maturità classica e si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari. Inizia la sua carriera di regista e sceneggiatore nel 2001, con il corto Lido Azzurro, a cui seguono alcuni dei cortometraggi più premiati degli ultimi anni. Del 2004 è Zinanà, fortunata e commovente storia di un suonatore di piatti, che vince il David di Donatello ed è finalista ai Nastri d'Argento.

Tanti festival vinti con i suoi cortometraggi. I suoi primi film partono con il freno a mano ma il talento si vede ed è con il suo ultimo film “Ti mangio il cuore” che si fa notare dal mainstream grazie anche all’esordio come attrice della cantante Elodie.

Fonte: https://www.mymovies.it/persone/pippo-mezzapesa/143251/

FRATELLI D’INNOCENZO

Sono già emersi in verità. Forse troppo sopravalutati per alcuni, maestri per altri, restano amati dagli addetti ai lavori.

I gemelli Damiano e Fabio D'Innocenzo sono nati a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, nel 1988, ma sono cresciuti tra i comuni romani di Anzio (nella frazione di Lavinio) e Nettuno, dovendo seguire gli spostamenti lavorativi del padre pescatore. Già da ragazzi si appassionano alla pittura, alla fotografia e alla poesia e senza una specifica formazione cinematografica iniziano a muovere i primi passi nel mondo del cinema guadagnandosi da vivere con i lavori più disparati, come camerieri, baristi e giardinieri.

Il loro secondo film da registi, Favolacce, è stato selezionato in concorso al Festival di Berlino 2020 e ha ricevuto l'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura, anch'essa firmata da loro. Il film vince anche cinque Nastri d'argento 2020, tra cui miglior film.

Il terzo film, America Latina, viene proposto in concorso alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia del 2021.

Dovrebbero essere già tra gli affermati, un po' come Mezzapesa, ma preferiamo pensare che il meglio in chiave successo di pubblico in sala debba ancora venire.

Fonte: https://www.esquire.com/it/cultura/film/a39846895/i-fratelli-dinnocenzo-gli-enfants-prodiges-del-cinema-italiano/

MASSIMO IVAN FALSETTA

Sicuramente quello da tener maggiormente d’occhio. Il regista esperto di produzioni cinematografiche e pubblicitarie è considerato il re del cinema indipendente.

Inizia come assistente alla regia per Giuseppe Tornatore e Vittorio De Seta.

Entra nel 2004, con contratto da collaboratore esterno, al Centro Sperimentale di Cinematografia dove lavora come aiuto regista.

Successivamente si dedica alle sue produzioni con le quali oggi vanta oltre 100 premi nazionali e internazionali.

È ideatore, primo presidente di giuria e fondatore del festival Tulipani di Seta Nera in Roma.

Ha collaborato con Eugenio Bennato al Kaulonia Tarantella Festival e per Taranta power.

Esordisce con il film Onde Road, film sulle radio libere degli anni 70 fatto con i personaggi cult della radiofonia e della musica di quegli anni. Il film è stato ottimamente recensito sui più grandi giornali e nelle migliori trasmissioni televisive nazionali.

Ha girato diversi videoclip per le etichette Smilax Publishing e Warner Italia.

Nel campo della pubblicità ha girato per la Susan G. Komen Italia e diversi brand emergenti italiani.

È stato il regista pubblicitario italiano più premiato nel 2020.

Esperto di fashion film, branded content marketing e cortometraggi brandizzati.

Negli ultimi anni ha diretto attori del calibro di Neri Marcorè, Euridice Axen, Alessandro Haber, Roberto Herlitzka, Anna Falchi, Franco Nero, Ettore Bassi e Giorgia Salari.

Attualmente è fondatore e direttore artistico del “Roma International fashion film festival – Rassegna del cinema pubblicitario e altre stravaganze”.

Roberto Herlitzka, il grande attore e intellettuale italiano, disse della sua regia che Falsetta faceva vivere un’esperienza unica allo spettatore inserendolo direttamente in scena.

Coniuga estetica dell’immagine e del linguaggio in ogni sua opera. Caratteristica che lo rende versatile nel girare qualunque tipologia di film purché abbia un senso e un gusto prettamente cinematografico.

I suoi cortometraggi sono tra i più ricercati in rete e il suo film Onde Road benché sia un docufilm, resta già un piccolo cult per molti.

Cercando in rete si trovano tante apparizioni televisive e articoli di giornale dedicati al suo esordio con Onde Road. Pochi riuscirebbero ad avere il suo successo con un film indipendente e per di più di genere docufilm.

Se dovessimo puntare su qualcuno capace di riportare la gente in sala, punteremmo sicuramente su di lui.

QUALE REGISTA PER LA TUA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA? NOI TE NE ABBIAMO CONSIGLIATO 3

Noi ti abbiamo consigliato tre nomi che sicuramente sanno girare un gran bel film. Ma quali sono i parametri da tenere in considerazione per la scelta di un regista o di uno tra questi registi.

Creatività: se un regista non ha la visione di ciò che fa difficilmente saprà catturare l’attenzione del suo pubblico. È il motivo per il quale un regista è un artista, altrimenti sarebbe un tecnico. Deve sapersi muovere nello spazio. Saperlo descrivere, scrutare, raccontare. Questo fa un bravo regista di cinema.

Esperienza: questi tre esempi hanno grande esperienza e sanno gestire bene un set e il mondo degli attori avendone diretti diversi e di diversa tipologia.

Costo: più è famosa la firma più costa, è anche per questo che una produzione dovrebbe preferire un talento emergente rispetto a un regista affermato.

Tenacia: un regista che viene da tanta gavetta difficilmente arriverà “svogliato” su un set o ne farà una questione solamente economica. Con questo non vogliamo dire che un regista affermato non faccia al meglio il suo compito, ma se sei una produzione cinematografica emergente a tua volta, non ti conviene fare il passo più lungo della gamba no?