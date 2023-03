Ricerche in corso per una persona dispersa a Sanremo, tra Verezzo e Monte Bignone. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco che sono riusciti a mettersi in contatto con la persona per accertarsi che stia bene.

In questa fase le squadre di ricerca stanno cercando di localizzare il punto esatto in cui si trova il soggetto scomparso.