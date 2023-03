A Camporosso la carta d'identità si può rinnovare oltre gli orari d'ufficio, Gibelli: "Nuovo servizio esclusivo per i residenti"

Camporosso offre un nuovo servizio ai cittadini: la possibilità di rinnovare la carta di identità anche in orari diversi rispetto a quelli di apertura dell’ufficio Anagrafe nel caso di comprovati motivi lavorativi o di urgenza. “Abbiamo istituito un servizio esclusivo che riguarda il settore dei servizi demografici, in particolare l‘ufficio Anagrafe” - annuncia il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - “È un servizio esclusivo per i residenti del comune di Camporosso per il rilascio e il rinnovo delle carte d’identità. E’ un servizio unico, che non esiste da nessun’altra parte, per assicurare la piena copertura dei servizi all’utenza. Avviene grazie alla disponibilità del nostro personale che si è messo a disposizione per fare questo tipo di servizio. Senza la disponibilità degli uffici non sarebbe stato possibile“.

La carta d’identità si può rinnovare nei sei mesi precedenti la scadenza recandosi presso gli uffici del comune, aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 17:30 ma grazie al nuovo servizio, attivato ieri, chi non potrà durante gli orari prefissati avrà l’opportunità di fissare un appuntamento in una fascia oraria più consona alle sue necessità. “Consentiamo a tutta l’utenza di Camporosso di richiedere la carta di identità anche in orari diversi rispetto a quelli di apertura degli uffici visto che per poterla ottenere bisogna recarsi di persona all'ufficio competente, non si può delegare a qualcun’altro" - spiega il primo cittadino - “Una decisione presa per assicurare la piena copertura dei servizi all’utenza”.

In questo modo, nonostante la chiusura degli uffici al sabato, i cittadini di Camporosso non dovranno rinunciare ad alcun servizio. “Abbiamo deciso di introdurre questa opportunità per riuscire a fornire un servizio completo a tutta l’utenza. Per esempio, il frontaliere che lavora dalla mattina al pomeriggio può richiedere anche fuori orario, ad uffici chiusi, la possibilità di accedere al servizio anagrafe e richiedere la propria carta di identità. Ovviamente veniamo incontro solo a chi ha difficoltà per comprovati motivi lavorativi o di urgenza, che potrà perciò accedere richiedendo un appuntamento in ufficio” - sottolinea Gibelli.

Per il rilascio della carta d’identità sono necessari una fotografia, il codice fiscale e il vecchio documento. Per informazioni e appuntamenti telefonare allo 0184.287755/56 o mandare mail a servizidemografici@comunedicamporosso.it.