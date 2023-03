Ventimiglia: torna al Museo Archeologico 'Girolamo Rossi' l'appuntamento con 'La Stampa al Museo'

Torna, sabato prossimo alle 16 al Museo Archeologico Girolamo Rossi, “La stampa al Museo”, gli incontri con i rappresentanti del giornalismo italiano organizzato dall’Associazione Pro Cultura Ventimiglia, insieme con il MAR e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Alla sua sesta edizione, la rassegna che ha “casa” al Forte dell’Annunziata proporrà quattro appuntamenti. A inaugurare l’edizione 2023 sarà Marco Vallarino, imperiese, giornalista e scrittore che, dal 2002 collabora Il Secolo XIX. Come scrittore ha esordito nel 1998 con la raccolta di racconti Ombre, segnalata da Dylan Dog. Ha pubblicato altri racconti in volume e su riviste per vari editori tra cui Mondadori, De Agostini, Multiplayer, Datanews, Stampa Alternativa, Frilli, Coniglio, Addictions. Nel 2007 dal suo racconto La dolce Eleonora e l’amaro calice è stato tratto un film proiettato a vari festival.

Al centro di questo appuntamento ci sarà il romanzo Il cuore sul muro, storia d’amore a tinte dark ambientata nel mondo della street art, scelta come lettura didattica da varie scuole superiori. Vallarino è anche autore di videogiochi testuali pensati per avvicinare i più giovani alla lettura e disponibili anche in inglese, giocati e recensiti anche all’estero.

Nel 2022 il suo racconto sullo stalking Scarpe rosse ha vinto il concorso letterario del festival AG Noir di Andora. A condurre l'incontro e a dialogare con Marco Vallarino sarà la ventimigliese Miriana Reabaudo.