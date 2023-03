Sanremo: due tubazioni dell'acqua rotte in nottata, problemi di approvvigionamento in via Semeria e via Galilei

In un momento particolarmente difficile per l’acqua pubblica, con le note vicende legate all’inquinamento tra Taggia e Sanremo, stanotte due rotture di altrettante tubazioni si sono registrate nella città dei fiori.

La prima verso le 22.30 in via Padre Semeria, all’altezza del civico 430, mentre la seconda verso le 2.30 di stanotte, nei pressi del civico 303 di via Galileo Galilei. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che, dopo la messa in sicurezza delle due zone hanno chiesto l’intervento degli operai di Rivieracqua.