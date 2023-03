Iniziata dalla scuola 'Rubino' la consegna del Tricolore che il Lions Club Sanremo Host, dona ogni anno per il 17 marzo, in occasione della 'Festa Nazionale per l'Unità d'Italia' alle classi della 5a elementare

I Lions italiani da molti anni sono impegnati nella consegna del tricolore, perchè testimone dei sentimenti che uniscono il popolo italiano fin dai primi giorni del Risorgimento e vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito e che trova la sua identità nei principi di fratellanza eguaglianza e giustizia nei valori unificanti della propria storia e della propria civiltà.

Tutti i club italiani del Lions International, ogni anno il 17 marzo, in occasione della festa Nazionale per l'unità d'Italia, promuovono nelle scuole il Vessillo Nazionale e la sua storia.

Ieri alcuni soci del Lions Club Sanremo Host, hanno fatto visita in accordo con i dirigenti scolastici della scuola ‘Rubino’, agli alunni delle classi di 5a A e 5a B elementare, per consegnare a tutti i bambini la nostra bandiera tricolore. Ai bambini è stato spiegato l'importanza, la storia e il significato del nostro Tricolore. I giovani alunni hanno ascoltato con molta attenzione le parole dei Lions, partecipando attivamente con domande e dimostrando conoscenza e preparazione grazie agli insegnamenti delle maestre Busanelli Marta, Attanasio Simona, Landro Beatrice, Dalmasso Valeria e Ocello Santina. Grande soddisfazione ed emozione da parte del Presidente Domenico Frattarola e dei soci Lions Guido De Angelis (1 vice presidente), Vincenzo Benza(2°vice Governatore del Distretto 108 Ia3), Uff. Massimo Napoli( socio Lion e Console Provinciale del Maestri del Lavoro) e Roberto Pecchinino(addetto stampa del Club) e referente del Lions Club Sanremo Host per il “service del Tricolore”.

Per tutti gli alunni è stata una grande festa e hanno salutato i soci del Lions Club Sanremo Host, sventolando con gioia la bandiera tricolore.