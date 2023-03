Bordighera: il Comune cerca concessionario per installazione chiosco bar al Belvedere Carillon, in via dei Colli

È stato pubblicato oggi dal Comune di Bordighera il bando per l’installazione di un chiosco bar presso il Belvedere Carillon, in via dei Colli.

L’area che sarà affidata è pari a 40 mq (di cui 20 mq coperti e 20 mq scoperti) per una durata di 12 anni; il concessionario sarà tenuto a garantire l’apertura stagionale dalla settimana antecedente la festività di Pasqua sino al 30 settembre.

La domanda per l’assegnazione dovrà pervenire entro 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. Sono previste le seguenti modalità di invio:

· mediante posta elettronica certificata all’indirizzo bordighera@legalmail.it

· a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “Comune di Bordighera” – Via XX Settembre 32 – 18012 Bordighera”

· con presentazione a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30)

Il bando è disponibile QUI​