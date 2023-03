Gori 2.0: Beard Brothers, una delle più importanti barberie di Sanremo

Da ormai diversi anni Simone Bregliasco gestisce un’importante barberia nel cuore di Sanremo. La sua passione nasce intorno ai quindici anni ma sapeva fin da subito che il suo percorso sarebbe potuto iniziare solo un anno dopo.

Dopo aver conosciuto Paolo Gori, Simone decide di iscriversi alla Gori Hair School e di iniziare finalmente il suo percorso formativo. Oggi studia marketing e comunicazione e sogna un giorno di poter formare qualche ragazzo con la stessa passione per l’hair-care. La scuola ha permesso a Simone di gestire un negozio in autonomia, dandogli delle solide basi non solo per quanto riguarda la parte teorica ma soprattutto quella pratica e gestionale. Simone, grazie a questo lavoro, ha la possibilità ogni giorno di sperimentare nuove tecniche di colorazione, sfumature e rasature. Inoltre ha deciso di iniziare un percorso formativo per le protesi capillari, realtà che è presente da diversi anni e che ha deciso di sperimentare come primo salone a Sanremo.

Al fianco di Simone lavora Francesco Bruzzese, da sempre appassionato di hair-care. Dopo aver lavorato diversi anni come dipendente per diversi saloni, conosce Paolo Gori e decide di fare pratica nella sua scuola per perfezionare le sue tecniche di taglio.

Il più giovane del team dei Beard Brothers è invece Edoardo Negro che ha concluso appena qualche mese fa il suo percorso alla Gori Hair School. Grazie alla scuola è riuscito a studiare le tecniche curative del capello e questo gli ha permesso di avere una marcia in più nel settore stilistico maschile e la base per studiare in corsi avanzati.

La Gori Hair School è riuscita ancora una volta a formare dei ragazzi che oggi riescono a realizzare i loro sogni e ad avere un grande successo nella loro professione.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)