Paolo Michelis, presidente provinciale della Fnarc Confcommercio, eletto nella Giunta nazionale del sindacato Agenti e Rappresentanti

Paolo Michelis, presidente provinciale della Fnarc, la Federazione nazionale degli Agenti e Rappresentanti del Commercio di Confcommercio e già membro del Consiglio nazionale, è stato ora eletto nella Giunta nazionale Fnarc. Un risultato importante per il territorio della provincia di Imperia, che ancora una volta vede un dirigente imperiese ottenere importanti riconoscimenti nazionali.

Commenta il presidente Michelis: “Esprimo la mia stima e il mio ringraziamento nei confronti del presidente nazionale Alberto Petranzan, per la fiducia. Per me sarà un impegno di responsabilità, conscio anche del fatto di essere l’unico ligure presente all’interno della Giunta nazionale. Anche a fronte della rivoluzione digitale, l’agente di commercio risulta una figura cardine e svolge ancor di più un ruolo di collegamento e di costruzione di valore fra le imprese. Questa nomina ritengo sia la dimostrazione di come la classe dirigente guidata dal Presidente provinciale della Confcommercio Enrico Lupi trovi apprezzamento anche a livello nazionale”.