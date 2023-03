C'è anche il progetto di una diga sul torrente Argentina tra gli interventi contro la crisi idrica in Liguria

In arrivo 19 milioni in tutta Italia e anche per la Liguria, contro la crisi idrica. Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha annunciato un maxi-piano, che prevede 21 interventi.

"Serviranno per progettare, completare o realizzare grandi dighe, riutilizzare quelle esistenti. - ha detto in una nota la senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli - I fondi comprendono il progetto per la diga sul torrente Argentina. Un’opera tanto attesa e utile alla nostra regione per affrontare l’emergenza idrica, grazie all’impegno del ministro Salvini”.