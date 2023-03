Sanremo: era fuori a bere e guidava uno scooter ubriaco, 41enne arrestato dai Carabinieri

Un 41enne calabrese residente a Sanremo, G.S., è stato arrestato dagli agenti della Volante del Commissariato per una serie di violazioni durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali.

Giovedì scorso, durante un controllo nell'abitazione dell'uomo, sottoposto all'affidamento in prova con permanenza notturna dalle 21 alle 6 del mattino, non trovandolo in casa lo hanno cercato in città e lo hanno sorpreso in compagnia di altri pregiudicati mentre beveva in un bar cittadino.

Lo stesso, nel giro di pochi minuti si è allontanato a bordo di uno scooter non di sua proprietà verso casa. Il mezzo, tra l’altro, era privo di assicurazione e di revisione mentre il conducente è senza patente, in quanto revocata e al controllo dell'etilometro.

Il 41enne è stato denunciato, sia per guida senza patente che e per l'ebbrezza alcolica il cui tasso era quello per cui si incorre in una sanzione penale (maggiore di 0.8 gr per litro). E’ stato quindi incarcerato.