Riapertura dei tribunali di Chiavari e Sanremo, Delmastro: “Serve una giustizia di prossimità”

Si apre uno spiraglio sulla riapertura del tribunale di Sanremo. Lo conferma anche il sottosegretario Andrea Delmastro che estende il ragionamento a tutta la regione e a una giustizia di prossimità.

Nel frattempo a Chiavari, nella prossima seduta del consiglio regionale, si discuterà sull’istituzione di una commissione consiliare con il compito di valutare le possibilità di riapertura del tribunale cittadino. “Non si può con un tratto di penna cancellare quello che è stato fatto nel passato - dice Delmastro - A Chiavari c’è un tribunale modernissimo di 14 milioni di euro che non ha fatto in tempo ad aprire. Bisogna avere, come si sta facendo in altri territori, la capacità di immaginare il tribunale di Chiavari come il tribunale del Tigullio dove si allarga la competenza territoriale e si fa un patto con gli enti territoriali e con i tribunali limitrofi".

Il sottosegretario non ha parlato espressamente del tribunale di Sanremo, ma i riferimenti al palazzo di giustizia matuziano sembrano chiari: "Bisogna dire che vi è una realtà socioeconomica precisa in quell’area, che si defaticano alcuni tribunali limitrofi in un percorso che vede coinvolti i tribunali limitrofi, tutti gli enti territoriali. È intenzione di questo governo rivedere l’infausta divisione delle geografie giudiziarie per arrivare ad una maggior giustizia di prossimità come, peraltro chiede anche l’Europa”.