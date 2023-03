Sanremo: incendio di sterpaglie in strada Borgo Tinasso sopra l'Aurelia Bis, intervento dei Vvf (Foto e Video)

Incendio di un canneto e di alcune sterpaglie nella zona di strada Borgo Tinasso, a ridosso dell’uscita dell’Aurelia Bis. Per cause ancora in via d’accertamento (ma non è escluso il lancio di un mozzicone di sigaretta), ha preso fuoco una porzione di canneto, generando una alta colonna di fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno lavorato per diversi minuti per avere ragione del rogo. In modo da lavorare più tranquillamente, i pompieri hanno chiuso strada Borgo Tinasso.