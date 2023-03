Viabilità: i cantieri della prossima settimana sulla A10 tra Savona e Ventimiglia

L’Autostrada dei Fiori comunica i cantieri della prossima settimana sulla Savona-Ventimiglia che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Italia

- Tra Confine Stato e Ventimiglia dal km 158+107 al km 155+150 carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta 13/03/2023 al 20/03/2023

- Tra Albenga e Borghetto S.S dal km 76+305 al km 73+550 carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento nella galleria Piccaro dal 13/03/2023 al 20/03/2023

- Tra Finale Ligure e Spotorno carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 58+015 al km 56+275 per lavori sulla carreggiata opposta dal 13/03/2023 al 20/03/2023

Direzione Francia

- Tra Spotorno e Finale ligure dal km 56+275 al km 58+015 carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento nella galleria Orco dal 13/03/2023 al 20/03/2023

- Tra Borghetto S.S e Albenga carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 73+550 al km 76+305 per lavori sulla carreggiata opposta dal 13/03/2023 al 20/03/2023

- Tra Borghetto S.S. e Andora chiusura della corsia di marcia dal km 80+650 al km 84+510 per rifacimento delle barriere di sicurezza dal 13/03/2023 al 20/03/2023

- Tra Ventimiglia e Confine Stato dal km 155+140 al km 158+107 carreggiata chiusa per lavori di adeguamento galleria Cima Giralda dal 13/03/2023 al 18/03/2023