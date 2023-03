Santo Stefano al Mare, l'Assessore Maria Teresa Garibaldi "Grazie al fondo affitti un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà"

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha ricevuto da Regione Liguria oltre 21mila euro di fondi per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto della propria abitazione. La cifra è stata integrata dall’amministrazione comunale con 4.500 euro.

“Grazie al fondo affitti - ha detto l'Assessore Maria Teresa Garibaldi - abbiamo dato un aiuto alle famiglie di Santo Stefano al Mare in difficoltà a pagare l’affitto. Rispetto allo scorso anno Regione Liguria ha incrementato lo stanziamento di circa 5 mila euro, stanziando oltre 21 mila euro. L’amministrazione comunale ha ritenuto di integrare questa cifra con ulteriori 5 mila euro. Un atto concreto in questo momento problematico che stiamo vivendo: dalla crisi economica causata dal Covid, al caro bollette. Problemi che hanno determinato una contrazione reddituale di alcune famiglie. Un ringraziamento all’assessore regionale Marco Scajola, sempre attento ai bisogni del territorio, che proprio in questi giorni ha scritto una lettera al Governo per chiedere di inserire il fondo sociale affitti ed il fondo morosità incolpevole nell’ agenda di Governo. Uno strumento fondamentale di supporto alle fasce più deboli della popolazione".