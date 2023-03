Camporosso: nuova risposta di Morabito al Sindaco "Facciamo subito il lavoro della recinzione"

Giornata di botta e risposta tra l’ex vice Sindaco Maurizio Morabito e il primo cittadino di Camporosso, Davide Gibelli, in relazione ai lavori della scuola Primaria ‘Lucia Corna’.

Questa mattina, infatti, Morabito aveva chiesto un intervento per i problemi alla recinzione e al terreno dove giocano i ragazzi: “Sono felice che i lavori siano stati già programmati – ha detto Morabito – ma, visto che a breve ci saranno le vacanze di Pasqua, chiedo di eseguire in quel lasso di tempo l’intervento alla recinzione, perché è veramente pericolosa”.

Morabito si sofferma anche sulla copertura del terreno: “Sarebbe da evitare un prato vero, sia per la manutenzione che per i problemi di siccità che viviamo. La cosa migliore, anche per la sicurezza dei bambini, è l’installazione di un terreno antitrauma, che non prevede manutenzione ed è un lavoro che si fa una volta”.