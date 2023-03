Vasca freestanding: cos’è e perché sceglierla, tutto ciò che c’è da sapere

Oggi più che mai, arredare casa significa riflettere completamente i propri gusti personali sullo stile dei complementi d’arredo. Ciò significa non lasciare nulla al caso e, invece, fare il possibile per poter essere soddisfatti di ogni ambiente dell’immobile. Quando si arreda casa bisogna affrontare un investimento in termini di tempi, energie e denaro da non prendere sottogamba. Per questa ragione vi suggeriamo di valutare ogni soluzione con calma, in modo da scegliere quella migliore per le vostre esigenze e gusti.

In questo discorso, negli ultimi anni, ha assunto un rilievo sempre maggiore il bagno. Si tratta di una sala in cui, nei decenni scorsi, non si riponeva la medesima cura con cui lo si arreda oggi. Prima, infatti, il bagno veniva visto come una zona di servizio, utile a sé e ai propri ospiti per periodi di tempo limitati, con una propensione verso la praticità che, spesso, faceva scendere a compromessi con l’estetica, soprattutto quando si era stretti col budget.

Oggi, le cose sono ben diverse e, in bagno, si investe tanto quanto in ogni altro ambiente, se non talvolta di più. Intendiamoci, ancora adesso si fa una certa attenzione alla praticità, seppur l’occhio voglia la sua parte, spingendo le persone nei confronti di soluzioni tanto comode quanto esteticamente appaganti. In questa guida ci focalizzeremo su un elemento sempre più di tendenza, dall’aspetto eclettico e dalla vocazione rilassata. Stiamo parlando della vasca freestanding: un sanitario in grado di impreziosire notevolmente il proprio bagno padronale.

Vasca freestanding: ecco di cosa si tratta

Come già precedentemente accennato, oggi si è fortemente avvezzi all’istrionismo quando si tratta di complementi d’arredo, in bagno più che mai. La vasca freestanding risponde, dunque, alle esigenze estetiche più originali, seppur con un’intenzione che si proietta, decisamente, verso il passato. La vasca freestanding, oggi, è uno dei sanitari più richiesti nell’arredamento del bagno, per la sua eleganza e per il notevole impatto estetico che è possibile ricercare nei prodotti più audaci e di qualità da ricercare nella proposta di ceramica Flaminia per sanitari, ad esempio.

Quando si parla di freestanding si parla di vasche che, come da denominazione, sono a libera installazione. Ciò vuol dire che non sono obbligate in termini di posizionamento nei confronti di una parete, adattandosi invece in maniera perfetta all’idea di una vasca che, venendo situata al centro della stanza, è in grado di renderla ancor più pregevole, come accadeva già molti decenni fa.

Perché scegliere una vasca freestanding?

Le persone non scelgono la vasca freestanding soltanto per esigenze estetiche. Si tratta, del resto, di un sanitario in grado di rendere il bagno un luogo per il relax e non soltanto utile ad usufruire dei servizi igienici. A parte questo, però, esse si rivelano una soluzione funzionale e confortevole, in grado di durare molto nel tempo grazie a materiali innovativi e sicuri che vengono utilizzati per rendere le forme sinuose ed accomodanti, oltre che per dare loro la possibilità di superare egregiamente la prova del tempo.

Inoltre, le vasche freestanding presentano dimensioni notevolmente ridotte rispetto alle vasche dipendenti dalla parete. Per questo motivo, possono raggiungere alti livelli di design anche in spazi angusti, rendendoli, anzi, più ampi alla vista. Le freestanding sono sanitari molto versatili in termini stilistici e, per questo motivo, in grado di sposarsi sia con ambienti arredati in stile rustico che minimalistico e moderno, anche grazie alle forme semplici e pulite che le contraddistinguono. Oltre a questo, le freestanding permettono una maggior libertà di movimento grazie alla loro posizione ed un numero ridotto di opere di muratura necessarie per rendere utilizzabile il bagno al 100%.