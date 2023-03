Viaggia in monoruota e con la targa manomessa ad Albenga: 25enne imperiese fermato dai Vigili ingauni

Percorre piazza del Popolo ad Albenga in monoruota e non si ferma all'alt della pattuglia. Per lui maximulta e sequestro del mezzo. Si tratta di un 25enne di Imperia, L.R.M., che pensava di poter fare le sue scorribande indisturbato nella città delle torri nel savonese. L’intervento sul posto da parte della Polizia Locale è stato immediato e a nulla sono valsi i tentativi del 25enne di sottrarsi ai controlli e fuggire. La pattuglia, infatti, si è prontamente messa all’inseguimento del giovane raggiungendolo e fermandolo in via Sanzio.

A seguito degli accertamenti è anche risultato che la targa dello scooter su cui viaggiava era contraffatta. Erano stati, infatti, modificati alcuni numeri della stessa probabilmente con l’intento di rendersi irreperibile ad ulteriori controlli. Un approfondimento da parte della Polizia Locale ingauna sulla targa originaria ha portato alla contestazione di altre numerose violazioni al codice della strada oltre a quelle commesse sul territorio albenganese.

Al giovane è stata contestata la circolazione senza assicurazione, revisione tecnica scaduta, guida su una ruota e velocità non commisurata per un totale di 1.230 euro di multa e la confisca della targa e del motociclo. Sono stati inoltre tolti 9 punti sulla patente. Il 25enne è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Savona per inottemperanza all'alt e alla Procura della Repubblica per contraffazione di certificazione pubblica e di falsità materiale.