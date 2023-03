Diano Marina: lotta alla processionaria, ieri serie di controlli ieri mattina nella zona del Capo Berta (Foto)

Come già avvenuto negli anni scorsi, si sono unite ieri sul capo Berta, per far fronte al problema alle larve di processionaria, le guardie ambientali dell'Accademia Kronos, dell'associazione Protezione Civile di Cervo e la squadra comunale di Protezione Civile di Diano Marina.

"Voglio ringraziare per il grande impegno e il coordinamento dell'intervento l'Accademia Kronos - commenta Francesco Bregolin presidente del consiglio comunale e delegato alla protezione civile del comune di Diano - grazie alle guardie ambientali, ai volontari della Protezione Civile delle squadre di Cervo e Diano Marina. Le larve di processionaria possono essere pericolose per gli animali ed anche per l'uomo. È importante questo intervento per ridurre la presenza di questo insetto, causa di irritazioni ed effetti nocivi per le vie respiratorie”.