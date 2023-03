Sanremo: successo per la serata dedicata al Tartufo Nero pregiato del Ristorante del Villaggio dei Fiori con lo storytelling del giornalista Claudio Porchia.

Tutto esaurito anche per il terzo appuntamento del programma di degustazioni del ristorante del Villaggio dei Fiori di Sanremo. Protagonista della serata il Tartufo Nero Pregiato, inserito nei piatti preparati con grande esperienza e abilità dallo chef Flavio Ottonello ed accompagnato dalle narrazioni del giornalista Claudio Porchia e dai racconti del trifolao Ezio Costa.

La cena è iniziata con un Uovo in camicia al Tartufo Nero Pregiato

Seguito da un gustoso Risotto con fonduta e Tartufo Nero Pregiato

Capocollo con Tartufo Nero Pregiato

E per finire il classio dolce di Langa, il Bonet

Il servizio svolto con la consueta precisione e professionalità dallo staff del ristorante è stato accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che ha raccontato la storia di questo prezioso prodotto della terra, con aneddoti divertenti e interessanti curiosità. Un racconto integrato dalla testimonianza di Ezio Costa, che ha svelato i segreti della ricerca e “cavatura”, che dal 2021 è riconosciuta patrimonio dell’Unesco. Al termine la moglie di Ezio, Clelia Vivalda, chef del ristorante “Arte e Querce” di Monchiero ha parlato delle migliori ricette per apprezzare il tartufo nero pregiato, che a differenza di quello bianco, offre il meglio di sé se viene cotto o comunque riscaldato.

Il prossimo appuntamento con le serate a tema, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti, è previsto per Sabato 18 marzo con una serata Country con i prodotti dell’azienda agricola “Il Carrettino” di Tortona. Menà: Affettati misti: prosciutto cotto di bufalo e salame country; Ravioli di bufalo alla contadina; Grigliata mista di carne di bufalo con contorno di patate al forno; Dolce del contadino; Vini Cabernet, Sauvigon Cantina Torre dei Vescovi. Costo a persona comprese bevande 40 €

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - (IM)