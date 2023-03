Primarie del PD in provincia di Imperia: Cammarata "Ritrovata la partecipazione rispetto al 2019"

Terminati i lavori della Commissione congressuale della Provincia di Imperia, con la certificazione definitiva dei risultati di domenica scorsa, sono stati ufficializzati i dati della partecipazione della provincia di Imperia alle Primarie del Partito Democratico, con un totale di 2.228 votanti, 2.219 voti validi, 9 schede bianche o nulle e le preferenze così ripartite tra i due candidati: 849 per Bonaccini e 1.370 per Schlein.

“Il dato fondamentale che emerge – evidenzia il Presidente della Commissione congressuale, Massimiliano Cammarata - è la ritrovata partecipazione che secondo dati definitivi dovrebbe attestarsi intorno a 1.098.000 votanti nazionali, in lieve calo rispetto alle primarie del 2019. Un’importante partecipazione anche in Provincia di Imperia nonostante le avversità metereologiche che hanno evidenziato l’intatta voglia di partecipazione democratica della popolazione attenta alle vicende del Partito Democratico. Un’affluenza resa possibile dalla grande disponibilità e dal lavoro dei numerosi volontari che hanno consentito il presidio territoriale in tutta la provincia e garantito la possibilità di voto a tutti i residenti del territorio provinciale”.

Cammarata ha ringraziato tutti i votanti, gli scrutatori coinvolti, i presidenti dei seggi, i segretari dei diversi circoli PD territoriali, i membri della Commissione Provinciale di Imperia del Congresso, e i nuovi eletti della nostra provincia all'Assemblea nazionale (Emanuela Giraudo e Alberto Giorgini): “A loro auguro un proficuo lavoro, ed in generale a tutti coloro che hanno reso nuovamente realizzabile la festa democratica di domenica scorsa”.