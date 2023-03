Bordighera: palma cade sotto la forza del vento sui fili del bus, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia, questa sera in via Vittorio Emanuele II a Bordighera, davanti al Beau Rivage, per una palma che sotto la forza del vento si è adagiata sui fili del bus.

I pompieri hanno lavorato un’oretta per rimuovere la pianta e per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrati danni o feriti.

La strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato. Per chi proveniva da Vallecrosia è stato, perciò, costretto a passare in via Diaz per raggiungere il centro mentre per chi arrivava da Sanremo e andava in direzione Ventimiglia è stato costretto a passare per via Pasteur.