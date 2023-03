Sanremo: parcheggio di piazza Eroi, c'è collaborazione tra Comune e ambulanti per la collocazione dei banchi

C’è la volontà che il mercato del martedì e del sabato rimanga nella zona di piazza Eroi. Contestualmente c’è anche la massima collaborazione tra il Comune e le associazioni di categoria.

E’ quanto emerso, questa mattina a palazzo Bellevue, dalla riunione convocata e che sarebbe dovuta servire per dare un ok definitivo ai lavori del nuovo parcheggio sotterraneo di piazza Eroi Sanremesi, un’opera di cui si parla da 50 anni e che, finalmente, è dietro l’angolo. All’incontro, con l’Assessore Mauro Menozzi (era assente per motivi personali Massimo Donzella), c’erano tutte le associazioni di categoria che hanno solo lamentato la mancata presenza dell’impresa che si occuperà dei lavori.

Sarebbe infatti servita, a detta delle associazioni stesse, la sua presenza per concordare la presenza del cantiere sulla piazza e delineare una linea comune sulla posizione dei banchi. L’unica certezza emersa è la bocciatura, da parte della Polizia Municipale, dell’idea di ‘allargare’ alcuni dei banchi in via Martiri, tra la Torre Saracena e la rotonda. Si creerebbero problemi di sicurezza alla viabilità e, quindi, non sarà possibile la sua attuazione.

Un’altra proposta è quella del restringimento dell’attuale carreggiata su piazza Eroi, in modo da sistemare parte dei banchi ora presenti sul lato Ovest della piazza stessa. Ma mancherebbe ancora lo spazio per altri 15 banchi. Tra le soluzioni proposte, ovviamente, piazza Muccioli e la zona di piazza Eroi dove si trova la statua di Siro Carli. Questo comporterebbe un conseguente restringimento dei dehors di bar e ristoranti.

Un sacrificio che deve essere ovviamene sopportato da tutti, per consentire i presupposti 18 mesi di lavoro che, finalmente, consegnerebbero un parcheggio da oltre 200 posti auto, dove finalmente i clienti del mercato e degli esercizi commerciali della zona potranno sostare.

Tra le altre certezze la totale esclusione della possibilità di uno spostamento dei due mercati sul lungomare Calvino, nel periodo dei lavori: “C’è grande collaborazione – hanno detto all’unisono le associazioni di categoria presenti – e siamo certi che, tra 15 giorni quando ci rivedremo, troveremo la soluzione definitiva. L’opera è fondamentale, sia per il mercato bisettimanale che per tutti gli esercizi della zona e di via Matteotti e via Roma. Chiediamo solo di rimanere nella nostra sede naturale con gli opportuni spostamenti. Siamo certi che si troverà la soluzione.

Il cantiere per il nuovo parcheggio dovrebbe partire a fine maggio e i lavori (con lo spostamento dei banchi) andranno avanti per circa 18 mesi.