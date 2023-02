Sanremo: grande successo di partecipazione ieri in via Escoffier per il gazebo di Fratelli d'Italia (Foto)

Grande soddisfazione per il coordinatore sanremese Antonino Consiglio di Fratelli D’Italia per la prima uscita tesseramento 2023.

Ancora una volta i tesserati, simpatizzanti e cittadini hanno manifestato interesse verso le attività del partito: “E’ stata una giornata molto positiva per la grande affluenza al nostro gazebo – ha detto Consiglio - ma soprattutto per i tanti che si tessereranno fatti, direi siamo partiti con il piede giusto. Il 2023 sarà un anno importante per noi ,dove saremo tra la gente con molte iniziative. Un ringraziamento al Senatore Gianni Berrino e al consigliere regionale Veronica Russo per la loro graditissima visita, ed è stato un momento per confrontarsi con i nostri elettori”.

“Grazie al nostro direttivo, ai presidenti dei dipartimenti – termina - e a tutti i nostri tesserati interni che con grande passione e determinazione sono sempre a disposizione qualora sono chiamati ad organizzare nostri eventi”.