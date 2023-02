Imperia: attacchi di Fratelli d'Italia su manutenzione tubi, la replica del vicesindaco Fossati

“Seduti sul divano di casa, digitando su una tastiera, o seduti al bar, con gli amici, dietro un aperitivo alla moda, può sembrare di no. Fare politica ed amministrare la cosa pubblica, però, non è facile; richiede impegno e, soprattutto, bisogna studiare, studiare ed ancora studiare. Lo dice uno che sa di non sapere, studia da una vita e studia tutti i giorni. Chi deve assumere delle decisioni o si candida ad assumere delle decisioni deve conoscere i temi con cui si confronta o intende confrontarsi”. A replicare quanto affermato Fratelli d'Italia è il vicesindaco di Imperia Giuseppe Fossati.

“Lo dico, senza malevolenza – continua Fossati -, Giossi Massa è un ragazzo che mi è simpatico, dopo aver letto il comunicato del segretario di FdI di Imperia che, in riferimento all’odierna rottura della condotta idrica, tuona ‘Ci risiamo. Da ormai cinque anni assistiamo alle solite ‘rotture’ dovute alla totale assenza di ordinaria manutenzione sulla rete idrica e fognaria da parte dell’amministrazione Scajola’.

Il segretario cittadino di FdI, infatti, mostra di non avere la più pallida idea del quadro normativo e delle competenze del servizio idrico integrato e di non sapere che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche non sono competenza del Comune di Imperia da decenni.

La manutenzione della rete idrica è stata, per decenni, di Amat e, dall’assunzione da parte del gestore unico provinciale, è di Rivieracqua. Dire che l’amministrazione Scajola è stata assente in tale manutenzione è, mi si consenta il termine un po’ forte, una castroneria. È come dire che l’amministrazione Scajola non ha fatto la manutenzione delle Ferrovie o dell’Autostrada dei Fiori, tanto per intenderci.

Detto ciò, chiarito il tema della manutenzione, credo che tutti sappiano o, se non lo sapessero, basta leggere le cronache degli ultimi anni, che se oggi sono partiti i lavori per il nuovo acquedotto, lungo il sedime dell’ex ferrovia, buona parte del merito, se non tutto il merito, è delle battaglie del Sindaco di Imperia che, appena insediato, ha sensibilizzato e sollecitato tutti gli enti competenti, arrivando persino a diffidarli, dimostrando, una volta di più, di vedere più lontano di altri.

Chiudo con una riflessione. Comprendo che è iniziata la campagna elettorale e che tutti i protagonisti sono in cerca di visibilità, mi permetto però una considerazione: benissimo il dibattito ma, per cortesia, che tale dibattito si possa sviluppare tra chi, almeno, sa di cosa si sta parlando”.