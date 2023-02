Calzature: sul web è caccia ai saldi per risparmiare sulle scarpe

In tempo di saldi, ormai, la rete è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi utenti.

In particolare, è interessante notare come la ricerca di opportunità si sia spostata sul web soprattutto per quello che riguarda le calzature. Oggigiorno, infatti, trovare scarpe di qualità online a prezzi ribassati è davvero semplice, grazie all’ampia proposta dei migliori portali e-commerce.

Per esempio, è possibile risparmiare sulle scarpe con i saldi Deichmann, vero e proprio punto di riferimento online che propone tantissime offerte interessanti, per quello che riguarda un’ampia varietà di modelli: dalle sneakers agli stivali, passando per le décolleté, i mocassini e i sandali.



Scarponcini, stivali e sneakers: i must have della stagione invernale

In saldo, negli e-commerce, si trovano ancora molti modelli relativi alla stagione in corso, quindi stivaletti e scarponcini di ogni genere. Molto in voga sono gli scarponcini da trekking, che possono sia essere validi alleati per un'escursione in campagna o in montagna, sia tenere il piede al caldo in una giornata fredda, umida e piovosa.

Come per tutte le tipologie di saldi, sarà determinate comparare il prezzo iniziale con quello proposto attualmente. Inoltre, è importante valutarne anche la tipologia di utilizzo che il sito stesso indica: per esempio, vi sono scarponcini che fungono da doposci e sono quindi stati pensati proprio per tale scopo, ma sono anche adeguati semplicemente in città dove vi sia stata un'abbondante nevicata.

Stivali alti e bassi in saldo sono un altro must del periodo, da quelli molto lineari e comodi per il lavoro e il tempo libero, magari slip on, a quelli più elaborati, con tacco più o meno importante nella versione femminile, fino a quelli in gomma per la pioggia.

E non mancano le proposte per quelli da bambino, con una buona scelta di colori, decorazioni e modelli. In questi casi, la chiusura più diffusa per i più piccoli si riconferma la zip o quella a strappo.

Naturalmente non mancano nei saldi le classiche sneakers, colorate e fluorescenti o sobrie e dai toni scuri, a seconda delle esigenze di stile: il fondo in gomma ammortizzato e rivestimenti interni spesso più imbottiti sono ovviamente i più diffusi.



Dalle décolleté ai sandali: come valorizzare un outfit in modo elegante

Ma i saldi guardano anche avanti e propongono anche modelli per la prossima primavera/estate: le sneakers prediligono tessuti più leggeri e si possono trovare più di frequente le tinte accese o pastello nei toni chiari. E si può tornare a sfoggiare le décolleté, che nel guardaroba femminile restano un must generazione dopo generazione: attualmente, con i saldi è possibile trovare sia il modello classico, nelle tinte più diffuse in vernice lucida e tacco medio, che le slingback, per le giornate più calde, con cinturino posteriore che tiene ben fermo il piede ma lascia scoperto il tallone: qui il tacco si presenta di solito più squadrato, in una scarpa casual chic da indossare nelle occasioni informali o per una passeggiata con le amiche.

I sandali sono la calzatura estiva versatile che già si trova in saldo nei modelli che saranno di tendenza nei prossimi mesi: prevale la semplicità della ciabatta infradito tipica delle giornate in spiaggia o nelle località marittime, ma non mancano i modelli più da città, con cinturini e suola in gomma di qualche centimetro.

Prevalgono le tinte unite su cui spiccano toni fluo, oppure diverse sfumature a seconda dell'outfit. Grazie ai saldi, inoltre, è possibile già acquistare le classiche calzature in corda e stoffa fresche e belle da vedere, nelle loro diverse varianti e colori.

Il vantaggio di poter avere in saldo sia le scarpe invernali che estive, quindi, si riconferma quello di poter sia sostituire vecchie calzature per affrontare le settimane di freddo che restano, che comporre il proprio outfit per la prossima bella stagione con largo anticipo. E per tutta la famiglia.