Sanremo: visita dell'Ambasciatore svedese in Comune, firmato con la Fondazione l'accordo per i fiori al Premio Nobel (Foto e Video)

L’Ambasciatore Svedese in Italia Jan Björklund, ha fatto visita questa mattina in Comune a Sanremo, ricevuto dal sindaco Alberto Biancheri, dall'Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, dal vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e dal Presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” Enrico Lupi.

La visita dell’Ambasciatore è stata organizzata in occasione della presenza a Sanremo di una delegazione della Fondazione Nobel formata dall’executive director Vidar Helgesen, dal consigliere generale Per Josefsonm, dal project manager Fredrik Agmén e dall’events director Åsa Vestersköld.

Sul tavolo l'accordo per i fiori in occasione del Premio Nobel. La firma è per un anno ma la volontà delle due parti, anche sotto l'egida della Regione, rappresentata dal vice Presidente Piana, è di allungare la convenzione. L’incontro tra l’Ambasciatore e la Fondazione Nobel si è svolto a Palazzo Bellevue e si inserisce nell’ambito di quella tradizione che, sin dalle origini, ha unito la nostra riviera al premio Nobel: grazie alla sinergia tra Comune, Regione Liguria e Camera di Commercio, i fiori di Sanremo arricchiranno ancora le celebrazioni di dicembre di Stoccolma, all’interno della cerimonia dei Nobel sul palco della Konserthuset, la sala dei concerti che tradizionalmente ospita l’evento.

Vidar Helgesen, executive director della Fondazione Nobel, ha confermato l’importanza dell’accordo di oggi: “E’ sicuramente una bellissima tradizione che prosegue da molti anni, per la fornitura dei fiori alla premiazione del Nobel. Durante la pandemia abbiamo dovuto interrompere la collaborazione, ma abbiamo ritenuto che è arrivato il momento per riprendere e per rafforzare l’accordo tra noi e Sanremo, insieme alla Regione e alla Camera di Commercio. Essendo la premiazione del Nobel e la cena di gala tra le più belle al mondo servono proprio i fiori tra i più belli al mondo, che sono quelli di Sanremo”.

Sara Tonegutti, Assessore alla Floricoltura, ha spiegato i termini dell’accordo: “I fiori sono importantissimi per Sanremo, visto che siamo ricordati in tutto il mondo proprio per questo. Insieme a Regione e Camera di Commercio stiamo lavorando per fare in modo che la convenzione, per ora annuale, di proseguirla di anno in anno. Ci saranno delle modalità tecniche, per mettere a sistema la donazione dei fiori, importante anche per la Fondazione Nobel. Quest’anno, quando i fiori non sono arrivati al Nobel, c’è stato un problema anche di opinione pubblica, perché i premi Nobel sono associati ai nostri fiori”.

Il vice Presidente Alessandro Piana ha rappresentato la Regione: “Siamo partner per continuare questo storico legame, ma soprattutto sfruttare un’occasione unica per promuovere i fiori della regione e soprattutto di Sanremo, visto che rappresentiamo il 35% della produzione nazionale. E’ importante esserci quest’anno ma anche nelle future edizioni”.

Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio: “Abbiamo sempre partecipato a questo splendido evento. Dopo lo stop del Covid si riprende con il passo giusto e la conferma arriva dall’incontro di oggi. Le nostre imprese riunite in questi giorni hanno dato l’ok, raccomandando l’uso dei fiori di Sanremo. Stiamo lavorando anche con nuove progettualità per allargare i nostri mercati, sul piano dei fiori, dell’agroalimentare e anche dell’incoming turistico”.

Il sindaco ha ricevuto la delegazione assieme agli assessori Sara Tonegutti (floricoltura), Giuseppe Faraldi (turismo) e al Segretario generale, Monica Di Marco. Il Presidente Lupi è stato accompagnato dal Segretario generale Marco Casarino, dalla dott.ssa Beba Molinari e dal dr. Ilario Agata, direttore dell'Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria.

"Siamo molto lieti – commenta il sindaco Alberto Biancheri - di ricevere la visita dell’Ambasciatore Svedese in Italia Jan Björklund e la delegazione della Fondazione Nobel. Le nostre due comunità sono legate da uno storico rapporto di amicizia che affonda le sue radici nel 1800, grazie al suo più illustre cittadino, Alfred Nobel, e che nel corso del tempo è cresciuto sviluppandosi anche in chiave turistica e commerciale. L’incontro è l’occasione per riconfermare la presenza dei fiori di Sanremo alla cerimonia dei Premi Nobel a Stoccolma, grazie all’impegno congiunto con Regione e Camera di Commercio, che avranno così l’opportunità di una nuova, importante vetrina internazionale dopo quella avuta in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo".

La delegazione della Fondazione Nobel visiterà il Mercato dei Fiori, dove saranno ricevuti dal presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero e dal direttore Franco Barbagelata e di incontrare “Alfred Nobel International Association Sanremo”, nella persona del presidente Roberto Pecchinino, del direttore Enrico Oliva e di Sergio Viglietti. Poi si recheranno a Villa Nobel. Seguirà, infine, una breve visita della città e delle aziende floricole.