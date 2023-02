Diano Marina: 'A nanna dopo Carosello', spettacolo spettacolo tra parole, canzoni e musica al Politeama

Va sul palcoscenico l’omaggio affettuoso, spensierato e gioioso a una delle trasmissioni che più ha fatto epoca e più è stata longeva nella storia della televisione italiana. Domani sera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21, appuntamento al Politeama Dianese - Teatro Sandro Palmieri di Diano Marina (via Cairoli 35, tel. 0183 495930, www.dianese.it) con lo spettacolo tra parole, canzoni e musica 'A nanna dopo Carosello' scritto, diretto e interpretato dall’attrice e regista Clara Costanzo con Roberto Izzo al violino e tastiera e Francesca Rapetti al flauto e percussioni.



'A nanna dopo Carosello' era la frase che Topo Gigio, uno dei protagonisti degli spot, diceva rivolgendosi ai bambini: e questo perché Carosello era una striscia televisiva quotidiana per tutti, andata in onda ininterrottamente dal 3 febbraio del 1957 sino al 1977. Vent’anni tra prodotti pubblicizzati, grandi attori e indimenticabili attrici, enormi sforzi creativi e personaggi che sono rimasti per sempre nell’immaginario: da Calimero a Miguel, da Mariarosa al Pirata Pacioccone.

Clara Costanzo, facendo un lungo e paziente lavoro di ricerca sui testi dedicati al Carosello e su una vasta documentazione video, ripercorre le tappe principali di questa epopea che, stravolgendo le abitudini degli italiani e indirizzando le regole del consumo, racconta al tempo stesso un’Italia che non c’è più e una società ormai fortemente distante da quella attuale. Il tutto tra un pizzico di nostalgia e un sorriso, per come eravamo.



Ad arricchire la narrazione e le canzoni, ecco la musica di Roberto Izzo e Francesca Rapetti, che hanno già lavorato con Clara Costanzo su altre produzioni ('Mio padre, un magistrato', dedicato al giudice Rocco Chinnici ucciso dalla mafia, e 'Chi dice donna dice Dante', incentrato sui personaggi femminili della 'Divina Commedia') e che insieme a Stefano Cabrera e Raffaele Rebaudengo fanno parte dello Gnu Quartet. “Carosello - spiega Clara Costanzo - è stata la più duratura, nota e seguita tra le trasmissioni televisive di tutti i tempi. Lo spettacolo è anche un viaggio tra i ricordi e gli aneddoti, alla riscoperta di figure come Marcello Marchesi, autore di slogan epocali. E poi, ci sono i personaggi animati. Chi non conosce, ad esempio, il pulcino Calimero?”.



I biglietti per seguire 'A nanna dopo Carosello' sono ancora disponibili: Primi posti euro 20, Secondi posti euro 16, Galleria euro 14, Ridotto galleria euro 10. Le riduzioni sono valide per i giovani sino ai 18 anni, per gli studenti universitari sino a 25 anni e per gli adulti oltre i 65 anni. Informazioni al numero 0183 495930. La biglietteria è aperta nel consueto orario di apertura del cinema.