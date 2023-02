Sanremo: battibecco al 'Tavolo del Turismo' sulla richiesta del Comune di attingere alla Tassa di Soggiorno

Il comune batte cassa al ‘Tavolo del Turismo’, ma questo non ci sente e chiede a palazzo Bellevue di aumentare gli investimenti sulle manifestazioni. E’ questo quanto emerso da una burrascosa riunione, svolta ieri, tra l’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, e il ‘tavolo’ composto da Asshotel, Confindustria, Confcommercio e Confesercenti.

Nel corso dell’incontro, uno dei tanti che si svolgono per la pianificazione delle manifestazioni e per la collaborazione tra Comune e imprenditori del settore, da palazzo Bellevue è arrivata la richiesta di aumentare la percentuale dei proventi della Tassa di Soggiorno che va nelle casse comunali.

In questo momento, lo ricordiamo, la tassa apporta un gettito totale di circa un milione di euro l’anno e, da questo, circa il 40% va all’ente pubblico ed il 60 rimane agli imprenditori che, però, ottemperano già ad alcuni investimenti di promozione, di concerto con il Comune. In pratica sono circa 550mila euro che rimangono al ‘Tavolo del Turismo’ (per promozione degli appuntamenti e, comunque per le manifestazioni) e 450 al Comune.

Secondo quanto evidenziato dalle associazioni degli albergatori, sarebbero stati chiesti circa 150/180 mila euro, da utilizzare per manifestazioni e promozione. Secondo quanto è emerso dalla riunione c’è stata disponibilità ma solo se i soldi serviranno ad eventuali nuove manifestazioni, visto che già adesso la parte del ‘Tavolo’ paga la partecipazione a fiere e parte della promozione social. Secondo quanto emerso dalla riunione gli operatori turistici vorrebbero che l’amministrazione stanziasse più di quanto viene impiegato ora per il calendario manifestazioni.

Non è d’accordo l’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi: “L’articolo 2 del ‘patto sul turismo’ e in relazione alla tassa di soggiorno, divide la stessa al 40% al Comune e il 60% viene utilizzato per la promozione o per svolgere eventi e spettacoli, che abbiano valenza turistica. Noi abbiamo chiesto solo una partecipazione a questi eventi. Ma non è in più ma solo una parte di quanto arriva dalla tassa. Noi vorremmo utilizzarla per degli eventi sportivi in più, come ad esempio quest’anno il motomondiale di Enduro. E’ stato semplicemente chiesto, come stabilito dal regolamento, oltre che per la promozione, anche per eventuali altre manifestazioni. Noi abbiamo fatto una proposta di base, che dovrà essere elaborata”.

Nella riunione di ieri si sono sviluppati altri argomenti. Uno riguarda il percorso da avviare con la Rai e l’altro riguarda lo stanziamento di un contributo da 50mila euro. I soldi vengono prelevati sempre dalla tassa di soggiorno ed è destinato al Destination Management Organization, partecipato dalla Camera di Commercio per promuovere il territorio. E’ stato stilato un programma di promozione del marchio ‘Riviera dei Fiori’ e, proprio per questo è stato deciso un investimento per ‘vendere’ il territorio insieme ad altri comuni.