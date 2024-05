Elezioni Amministrative a Sanremo: in tanti nonostante la pioggia per firmare la lista di FdI

“Fratelli d’Italia chiama e il ‘suo popolo’ risponde!”: questo il commento della dirigenza del partito di Giorgia Meloni, visto che incuranti della pioggia battente, anche oggi sono stati molti i cittadini accorsi al point di Fratelli d’Italia di Via Feraldi 16, in risposta all’appello finalizzato alla raccolta firme per le liste elettorali.

Presente, come sempre, il Senatore Gianni Berrino. L’appuntamento verrà replicato sabato prossimo nella stessa sede, per consentire a chi non ha potuto oggi, di contribuire con la propria firma al successo della lista alle prossime comunali.