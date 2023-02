Omicidio nautico, Gianni Berrino (FdI): "Questa legge colma enorme lacuna normativa"

"Soddisfazione per l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge per l'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche".



Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo in commissione giustizia e relatore in aula del provvedimento. "Una legge che colma una lacuna normativa e lo fa in un settore della nautica da diporto, che costituisce una parte importante per l'economia e per il nostro turismo balneare sia marino che lacustre. La sicurezza per chi pilota un'imbarcazione o per chi si trova in acqua per sport o divertimento è fondamentale".