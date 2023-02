Writer aggiunge nomi di cantanti famosi ai manifesti della campagna elettorale di Scajola

“Claudio Baglioni conduce su Claudio Villa per 3 a 1. In attesa di sviluppi, linea allo studio!”. Una mano, per ora ignota, ha aggiunto i nomi dei due noti cantanti sui maxi manifesti che lo staff dell’attuale sindaco ha fatto affiggere in giro per Imperia.

I manifesti segnano l’inizio della campagna elettorale delle prossime amministrative. Un gesto che non è passato inosservato ed ha incuriosito anche gli stessi passanti, ma che in certe zone della città è stato anche ripreso dalle telecamere della rete di videosorveglianza cittadina. Individuare il responsabile non sarà quindi difficile. Anzi, forse il writer tanto anonimo non è lo è più.

“Sei stato beccato, tremolante ma con la tempra di un ragazzino, appeso ai manifesti con la bomboletta in mano. Ma ti rendiamo il dispetto che hai voluto fare e ti neghiamo il tuo momento di notorietà! E poi è meglio una scritta su un manifesto che un pasticcio su un muro. Guardiamo oltre (e guardiamo avanti)!” è il messaggio che il sindaco Claudio Scajola ha lasciato sulla sua pagina social quasi a voler far capire che il responsabile è stato appunto identificato.