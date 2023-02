Spunta l’elenco delle Bandiere Blu 2023 con 8 Comuni imperiesi premiati, ma arriva la smentita ufficiale dalla Fee

Svelata la lista delle spiagge Bandiera Blu per il 2023, ovvero delle spiagge e dei mari che si distinguono per eccellenza ambientale e cura dell’arredo urbano e marino. In totale sono 427 le spiagge italiane che verranno premiate con la Bandiera Blu e che confermano come l’Italia sia assolutamente da considerare ai primi posti quando si parla di mare e spiagge.

Peccato però che la notizia diffusa sui sociali, su alcuni blog e quotidiani on line sia falsa. E’ la stessa Fee, la fondazione che si occupa di stilare l’elenco a smentire la pubblicazione ufficiale dell’elenco con un post pubblicato sulla sua pagina social: “Informiamo a fronte di molte segnalazioni da parte di Comuni, di un presunto elenco delle Bandiera Blu del 2023 apparso sul web, che non essendo ancora terminato il lavoro di valutazione, tale elenco è totalmente falso”.

In quel fantomatico elenco non solo la Liguria risultava essere in vetta con 32 Bandiere Blu, ma svelava anche i nomi dei Comuni che hanno conquistato il prestigioso vessillo: Imperia, San Lorenzo al Mare, Diano Marina, Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare.

Per conoscere l’elenco ufficiale delle spiagge e dei porti dove quest’estate sventolerà il vessillo blu, a questo punto, bisognerà attendere come sempre la prossima primavera.