Bordighera festeggia il Carnevale: spettacoli e musica animano corso Italia (Foto e video)

Bordighera, ieri pomeriggio, ha festeggiato il Carnevale. Tante persone, insieme ai loro bambini, hanno infatti partecipato ai festeggiamenti in maschera organizzati in corso Italia, che, per l'occasione, è stato animato da baby dance, truccabimbi, esibizioni di scuole di danza e spettacoli di strada. I bambini mascherati hanno potuto mangiare pop corn e divertirsi con palloncini, coriandoli e stelle filanti.

Alla sera, invece, la via è stata rallegrata dal concerto di "Quel Trio Là", band che ha accompagnato i presenti durante l’ora dell’aperitivo. Grande successo, perciò, per l’evento organizzato dall'Amministrazione comunale con la collaborazione di Confcommercio Bordighera. “E’ stato un grande successo. L’evento ha coinvolto tantissime persone di ogni età” - ha commentato l’assessore di Bordighera Melina Rodà.

Anche nella città alta, nel pomeriggio di ieri, si è festeggiato il Carnevale. U Risveiu Burdigotu, in collaborazione con A Pria Presiuza, ha infatti organizzato il 'Carnevale dei bambini'. Piazza Padre Giacomo Viale è stata animata da pentolacce, musica e da Kenzo Clown e Patriscio Clown.