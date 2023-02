Lions Club Ventimiglia e Ads Liguria calcio non vedenti alla ‘Cena al buio’ insieme

Il Geppy's Bistrot, in via Hambury a Ventimiglia, si è trasformato in un ristorante sensoriale. Organizzata dal Lions Club Ventimiglia, infatti, si è svolta una “Cena al Buio” finalizzata alla raccolta fondi a favore della Asd Liguria Calcio non vedenti e del servizio ‘Cani Guida Lions’ per non vedenti di Limbiate.

Sala ristorante completamente oscurata, i 40 commensali sono stati accompagnati a tavola da tre ‘camerieri’ di eccezione, Fabrizio, Sebastiano e Patrizia, non vedenti, che hanno servito una cena completa dagli antipasti al dolce.

Si è subito creata un'atmosfera magica, in cui gli ospiti si sono affidati agli altri quattro sensi per assaporare in maniera diversa i gusti, i profumi dei piatti preparati dalla rinomata equipe di cucina del Bistrot, giungendo addirittura a toccare il cibo e a scambiare coi i propri vicini impressioni e sensazioni dimenticate, o riscoperte solo ed unicamente grazie a questa straordinaria occasione.

Finita la cena, riaccese le luci, il confronto più bello è stato quello tra i commenti degli “ospiti normodotati” e i “ragazzi speciali non vedenti”. I primi, che hanno condiviso per un paio di ore il buio dei ragazzi, non hanno potuto far altro che complimentarsi per la loro professionalità durante tutta la cena, i secondi hanno regalato ai presenti anche il loro sorriso, sentendoli più vicini.

Grazie alla generosità di Dario Trucchi del Geppy's Bistrot, che ha offerto interamente la cena, tutte le somme versate dai partecipanti sono andate per una metà alla Asd Liguria Calcio non vedenti e per un'altra metà alla Scuola Cani Guida Lions di Limbiate.

Coinvolgente l’organizzazione generale della socia Erika De Maria. L'emozione del buio ha regalato le reazioni più disparate e ha permesso di fare del bene.