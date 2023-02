Sanremo: grande successo e tutto esaurito per la serata dedicata al Bollito Misto del Ristorante del Villaggio dei Fiori con lo storytelling del giornalista Claudio Porchia.

Tutto esaurito anche per la seconda serata dedicata al Bollito Misto del Ristorante del Villaggio dei Fiori. Accompagnato da 7 deliziose salse della tradizione, questo piatto tipico della cucina piemontese comprendeva come da tradizione sette tagli di carne.

Il servizio svolto con la consueta precisione e professionalità dallo staff del ristorante è stato accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che ha parlato delle origini di questo piatto che si è sviluppato nei territori dove esiste tradizionalmente un allevamento bovino. In Italia in particolare nella pianura Padana, dove si allevavano e si allevano ancora oggi, razze bovine da latte e da lavoro. Buoi, Vacche ed in qualche caso anche Tori, quando erano ormai inabili al lavoro, alla produzione del latte o alla riproduzione e quindi animali vecchi, presentavano carni piuttosto dure e adatte a cotture lente e lunghe.

Da qui nasce la ricca tradizione dei bolliti e degli umidi a lunga cottura stufati e stracotti. Il bollito nasce quindi come un piatto di recupero, strettamente collegato a una gastronomia povera che bandiva lo spreco.

Lesso o bollito? La distinzione sembra non essere solo linguistica.

Il lesso prevede una cottura partendo dall’immersione della carne in acqua fredda per ottenere un ottimo brodo. Il bollito punta ad ottenere una carne più saporita e quindi i vari pezzi di carne sono immersi in un liquido di cottura caldo e aromatizzato. Anche Pellegrino Artusi nel 1891, con la ricetta del brodo con cui apriva “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” scrive: “Lo sa il popolo che per ottenere il brodo buono bisogna mettere la carne ad acqua diaccia, se poi, invece di un buon brodo preferiste una buona carne, allora mettete la carne ad acqua bollente senza tanti riguardi”. Ed Il lesso è inserito in numerose ricette di recupero, fra cui i famosi lessi di Artusi, avanzi ripassati in sugo di pomodoro o s Il bollito misto è un secondo piatto da festa familiare o da ristorante dove di solito viene servito in un apposito carrello riscaldante con il brodo e le salse.

Non è solo un piatto italiano, ma diffuso anche in Francia, in Spagna e negli Stati Uniti. I più classici della cucina italiana sono il Piemontese, il Lombardo ed Emiliano. Le ricette variano in base ai tipi di carne utilizzati e dalle salse: in generale più ricco quello piemontese, con la presenza di carni di maiale e salumi quello emiliano, accompagnato dalla caratteristica salsa di rafano quello veneto più sobrio e con prevalenza di manzo quello lombardo.

Quello servito al villaggio era ispirato a quello tradizionale piemontese con sette tagli di carne: Muscolo, Biancostato, Scaramella, Brutto e buono, Lingua, Gallina e Cotechino.

I partecipanti alla cena hanno gustato le carni cotte e puntino con deliziose sette salse ed una gradita e apprezzatissima sorpresa: la salsa al Ketchup di Begonia prodotta dall’azienda tastee.it di Albenga.

Il prossimo appuntamento con le serate a tema, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti, è previsto per Sabato 4 marzo con una serata dedicata al Tartufo Nero Pregiato

Il menù della serata con la presenza del “trifolao” Ezio Costa di Monchiero, prevede: Uovo in camicia al Tartufo Nero Pregiato; Risotto con fonduta e Tartufo Nero Pregiato; Capocollo con Tartufo Nero Pregiato con contorno di stagione; Bonet; Vino in abbinamento. Costo a persone comprese bevande 70 €

Il programma invernale degli appuntamenti gastronomici del “Sabato del Villaggio” terminerà Sabato 18 marzo; serata Country con i prodotti dell’azienda agricola “Il Carrettino” di Tortona. Menà: Affettati misti: prosciutto cotto di bufalo e salame country; Ravioli di bufalo alla contadina; Grigliata mista di carne di bufalo con contorno di patate al forno; Dolce del contadino; Vini Cabernet, Sauvigon Cantina Torre dei Vescovi. Costo a persona comprese bevande 40 €

Ricordiamo che il ristorante è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - (IM)