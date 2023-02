Elezioni Imperia: Europa Verde invita tutti i partiti del centro sinistra a riprendere il dialogo

“Fermiamoci prima del baratro”, Europa Verde invita tutti i partiti del centro sinistra a riprendere il dialogo.



“Occorre frenare la voglia di imporre il proprio candidato e di prevalere sulle altre componenti. Abbiamo –tutti – il dovere morale di presentare una proposta di alto valore ai cittadini per candidarsi a governare la città di Imperia”. A dirlo sono Gabriella Badano, Delegata di Europa Verde per le elezioni di Imperia, e Simona Simonetti, Coportavoce Europa Verde Regione Liguria che continuano: “La politica che non riesce a risolvere le proprie contraddizioni è destinata all'insuccesso. Gli elettori di Lazio e Lombardia hanno appena impartito una dura lezione alla politica del litigio e ai conflitti all'interno degli schieramenti".

"Chiediamo a tutti gli attori del tavolo del centro sinistra di tornare a parlarsi con spirito costruttivo, lealmente. Dobbiamo scindere le persone dal problema. Abbiamo tutti l'interesse comune di dare un futuro migliore ad Imperia. Dobbiamo concentrarci su questo obiettivo e superare le diverse posizioni. Per dare finalmente ad Imperia una amministrazione partecipata, aperta alle idee. Per progettare ‘un vero cambiamento che amministri Imperia per i molti e non per i pochi’. Un cambiamento possibile se riusciremo a trovare la sintesi migliore. Tutti insieme”.