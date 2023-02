Dietro le quinte del Festival di Sanremo: focus sull’hotel Globo, la ‘casa’ dei protagonisti

Cosa c’è dietro le quinte. Quali sono i retroscena tra le camere di hotel durante il Festival? Oggi, grazie alla testimonianza di Salvatore Correnti, proprietario dell’hotel Globo, possiamo avere qualche informazione in più.

Dal 2008 Correnti, insieme al suo staff, ospita cantanti, presentatori, celebrità e addetti della Rai. Tramite le prenotazioni mensili, semestrali ed addirittura annuali, l’hotel durante il periodo della kermesse sanremese viene completamente occupato, al punto da non poter accettare molti clienti e prenotazioni da parte dei turisti.

L’aumentare dei ritmi e delle affluenze è direttamente proporzionale all’aumento del personale, infatti, in passato, hanno collaborato anche con gli studenti dell’istituto alberghiero e turistico.



Come è stata gestita la folla di fan davanti alle porte dell’hotel? Sorprendentemente Salvatore Correnti risponde complimentandosi per l’educazione e il rispetto del pubblico nei confronti del lavoro e, con l’aiuto di bodyguard, la situazione rimane sempre sotto controllo.

Questa immagine garantisce un grande aumento della pubblicità e indubbiamente comunica positività alla struttura e alla città.