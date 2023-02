Prorogata la scadenza per il Servizio Civile: fino al 20 febbraio la si potrà presentare all'Ancora

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha deciso di prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle domande di servizio civile al 20 febbraio alle 14. C’è ancora tempo per presentare domanda di Servizio Civile Universale presso l’Ancora.

Possono fare domanda ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni che desiderino fare questa esperienza, che rappresenta un’occasione di crescita personale e un'opportunità di educazione alla cittadinanza attiva. La durata del servizio è di 12 mesi, l’impegno previsto è di 25 ore settimanali per 5 giorni la settimana dietro corresponsione di un assegno di 444,30 € erogato mensilmente direttamente dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile.

I 23 posti di servizio civile disponibili sono ubicati a Ventimiglia, Vallecrosia, Sanremo, Riva Ligure, Bajardo, ed Imperia. I giovani saranno impegnati in attività di assistenza e sostegno a tossicodipendenti presso le Comunità terapeutiche di Imperia e Ventimiglia gestite dall’Ancora, presso i Centri di aggregazione giovanile di Sanremo, Taggia ed Imperia in attività di educazione e animazione a favore di minori oltre che in attività di assistenza ed integrazione sociale di richiedenti asilo a Vallecrosia, Ventimiglia, Sanremo, Riva Ligure, Imperia e Bajardo.

Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale oltre che permettere loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani.

La propria candidatura potrà essere presentata esclusivamente in modalità on-line grazie alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso S P I D, Sistema Pubblico d’Identità Digitale.