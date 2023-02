Ospedaletti: proposta per progetto, lavori e gestione del porto, giovedì la discussione in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Ospedaletti è stato convocato per il giorno di giovedì prossimo alle 19 con tre argomenti all'Ordine del Giorno.

Oltre agli interventi di somma urgenza per le mareggiate scorse, infatti, è prevista la discussione sulla valutazione di fattibilità e di interesse pubblico della proposta per l'affidamento in concessione, mediante un ‘Project financing’, per la progettazione, esecuzione dei lavori e gestione del nuovo porto turistico di Ospedaletti.

La proposta è stato presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da ‘Nuovo Porto di Ospedaletti Srl’ (mandataria) e ‘Cem Spa’ (mandante). A causa dell'importanza dell’argomento l'Amministrazione Cimiotti ha convocato una riunione pre-Consiglio Comunale aperta a tutti i Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza che si svolgerà domani alle 17.30, per fornire tutte le delucidazioni necessarie.

Si tratta di una convocazione per certi versi storica che affronta, dopo anni di silenzio e incuria, il progetto del nuovo porto. Nel corso della prossima settimana, l'Amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Cimiotti organizzerà un incontro pubblico con tutta la cittadinanza per illustrare il nuovo progetto del porto turistico.