Imperia, bilanci e prospettive per la Protezione Civile comunale. Nel 2023 ricco calendario di incontri con la cittadinanza sulle buone pratiche in caso di emergenza

Tempo di bilanci e di programmazione per la Protezione Civile della Città di Imperia. Il Gruppo Comunale, attualmente composto da 50 volontari di cui 37 operativi anche per l'antincendio boschivo, ha in previsione per il 2023 una serie di incontri capillari sul territorio per spiegare le buone pratiche di protezione civile in caso di allerte ed emergenze. A supporto di questa attività è prevista anche la collaborazione dei ragazzi che saranno selezionati attraverso il Servizio Civile. A tal proposito, la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione (esclusivamente attraverso il portale https://domandaonline.serviziocivile.it/) è stata prorogata al 20 febbraio 2023.

Per quanto riguarda il bilancio del 2022, gli 8 automezzi a disposizione del Gruppo hanno percorso in totale 8.238 Km. Tra le varie attività svolte, ci sono i 36 interventi per l’emergenza idrica della scorsa estate a supporto di Rivieracqua, i 22 interventi di aiuto alla popolazione inerente l’emergenza covid e il presidio del territorio e il supporto alla popolazione durante 6 allerte meteo. Sono stati invece 50 gli interventi urgenti per incendio boschivo sul Comune di Imperia e sui comuni limitrofi ed è stata garantita la presenza a 57 eventi a supporto della cittadinanza e delle varie organizzazioni.

“Ringrazio tutti i Volontari che dimostrano in ogni occasione alto senso di responsabilità e di appartenenza, dando dimostrazione delle proprie capacità e qualità professionali ed umane. Ance durante l’ultima allerta maremoto, il Sindaco Scajola ha ribadito la considerazione e l’attenzione verso il Gruppo di Protezione Civile comunale, che come Amministrazione vogliamo mettere nelle migliori condizioni per poter operare. È. Un grande gioco di squadra che ci vede impegnati quotidianamente, cercando di pianificare nei cosiddetti “tempi di pace” per farsi trovare poi pronti quando, ahimè, si dovesse verificare l’evento. Gli incontri tra la cittadinanza serviranno a questo”, commenta l’assessore alla Protezione Civile Simone Vassallo. Sotto i dati completi dell'attività svolta nel 2022.

PROTEZIONE CIVILE

36 Interventi per emergenza idrica a supporto di Rivieacqua (riempimento delle cisterne e consegna a domicilio in situazioni particolarmente critiche);

2 Eventi di informazione alla cittadinanza riguardante i rischi degli eventi calamitosi e divulgazione dell'aggiornamento del Piano Comunale;

3 Interventi di Colonna Mobile Regionale (Brillamento dell’ordigno bellico presso Comune di Taggia);

6 Allerte meteo Idrogeologiche di codice giallo in cui è stato garantito (presidio in sede per tutta la durata dell'evento ed interventi a supporto della popolazione);

6 Corsi di formazione per il personale Volontario tra cui corsi istituzionali base PC1, sicurezza A1, modulo A2;

1 Corso interno come “ formazione continua “ (Compilazione delle schede RIA);

5 Interventi della campagna di sensibilizzazione del Dipartimento di Protezione Civile, “Io Non Rischio 2022” comprendente il corso da comunicatori e la Piazza aperta alla popolazione;

6 Esercitazioni di Protezione Civile (Progetto Ramoge, utilizzo idrovore e motoseghe;

6 Interventi del Reparto Nautico come Squadra Nautica della Città di Imperia in collaborazione con il Nucleo Emergenza SS. Trinità e Capitaneria di Porto (Cimento invernale, vele d’epoca e operazione “ Mare sicuro”);

2 Eventi del Nucleo SIT riguardanti: esercitazioni per la formazione del personale sul GPS e interventi di mappatura per la georeferenziazione di obiettivi sensibili;

24 Eventi denominati “ manutenzione automezzi “ riguardanti le manutenzioni effettuate sui veicoli: Land Rover 90 ( gavone interno ), Iveco Vm 90 ( rifacimento totale e verniciatura ) varie modifiche e migliorie;

22 Interventi di aiuto alla popolazione inerente l’emergenza covid ( consegna spesa di prima necessità e farmaci urgenti oltre la consegna di dpi);

10 Interventi di aiuto alla popolazione Ucraina per l’emergenza guerra (raccolta medicinali presso la propria Sede);

13 Altri interventi generici (controllo della funzionalità dell’apparato radio Comunale di Protezione Civile, Sopralluoghi ecc);

8 Assemblee dei Volontari durante tutto l’anno, ristrette per emergenza covid;

2 incontri presso istituti scolastici cittadini per la divulgazione delle buone norme di Protezione Civile;.

ANTINCENDIO BOSCHIVO

50 Interventi urgenti per incendio boschivo sul Comune di Imperia e sui comuni limitrofi come Cesio, Borgomaro, Pietrabruna, Pornassio, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Taggia, Diano San Pietro, Civezza e Dolcedo per un totale di 662 ore di interventi (Aumento rispetto al 2021 del 23%);

4 Interventi di “ verifica segnalazione incendio “ sul territorio Comunale;

3 Turni di “pronto intervento” durante la campagna antincendio estiva nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre per un totale di 18 ore di copertura di emergenza;

64 Turni di Monitoraggio con pattugliamento del territorio Comunale per la prevenzione incendi boschivi;

5 Corsi di “formazione istituzione” comprendenti il corso base Antincendio Boschivo e il corso specialistico per il personale elitrasportato, formando così un totale di 6 Volontari;

5 Esercitazioni Antincendio organizzate una dalla Regione Liguria ( Medstar ) e dallo stesso gruppo per la formazione annuale del personale AIB;

1 Nuovo Volontario che ha effettuato e superato il corso base Antincendio Boschivo;

2478 ore svolte dai Volontari del reparto AIB comprendente tutti gli interventi appena descritti;

2 Interventi di Colonna Mobile Regionale per incendio boschivo ( Comune di Arnasco );

5 Altri interventi generici rientranti nell’attività AIB annuale.



MANIFESTAZIONI

E' stata garantita la presenza a 57 eventi a supporto della cittadinanza e delle varie organizzazioni ( Frecce Tricolori, Vele d'epoca ecc) provvedendo a predisporre adeguati InfoPoint per la popolazione ove è stato distribuito materiale informativo.