Parte da Sanremo mercoledì prossimo il progetto pilota per salvare i ricci nei parchi urbani

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 20.30, la Federazione Operaia di Sanremo (via Corradi, 47) ospiterà il veterinario Massimo Vacchetta, Presidente del Centro di Recupero Ricci “La Ninna” per l’incontro “Una Vita per i Ricci”, dedicato alla cittadinanza sanremese. L’ingresso è libero.

Nel primo pomeriggio, alle ore 14, nel parco di Villa Ormond, è previsto invece un incontro con i bambini della scuola primaria parentale “Dal Saggio Gufo”, dell'Associazione Talea Educazione in Natura per una lezione-dialogo su come affrontare l’incontro con un riccio in un parco pubblico, riconoscendone lo stato di difficoltà o aiutandoli a sopravvivere. In questa occasione, verranno posizionate casette di legno, mangiatoie e abbeveratoi per consentire ai ricci rifugio e ristoro. Le piccole tane per i piccoli mammiferi, così come il loro sostentamento, verranno gestite successivamente dai bambini stessi e dalle maestre.

Organizzatori e ideatori dell’iniziativa: Umberto Bellini, Estel Moreno e Michela Barbi.

Moreno e Bellini, consiglieri comunali, hanno dedicato al riccio europeo un capitolo del nuovo Regolamento per la Tutela degli Animali in Sanremo, inserendo alcune linee guida che riguarderanno i parchi pubblici privati. Le linee guida sono state redatte con il fondamentale contributo del dott. Vacchetta.

Alla conferenza serale sarà presente anche l'Assessore all'Ambiente Sara Tonegutti.

Il dottor Vacchetta ha aperto nel 2014 il Centro Recupero Ricci La Ninna a Novello in Provincia di Cuneo; questo nome è stato ideato in ricordo della prima riccetta accolta, di appena 25 grammi. Tutto iniziò proprio da questa piccola creatura: Massimo si è preso cura di lei fino al giorno della sua liberazione.

Il Centro si occupa del recupero e del reinserimento in natura di questi piccoli animali. Purtroppo i ricci sono una specie che risente molto dell’azione invasiva dell’uomo sull’ambiente che sta distruggendo il loro habitat naturale.

In questo incontro con il dottor Massimo Vacchetta persone di tutte le età impareranno a conoscere le loro abitudini di vita, le modalità per aiutarli nel loro ambiente naturale e come comportarsi nel caso di ritrovamento di un riccio in difficoltà.