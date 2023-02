Casa di riposo e CDA Fondazione Morelli, ‘Diano Domani’: “Dal sindaco accuse irricevibili, il nostro nome è Luisa Barcella”

“Dopo non aver mai affrontato compiutamente una situazione complicatissima e che è poi sfociata nella vendita della maggioranza delle quote della Casa di Riposo da parte della Fondazione ‘Ardoino Morelli di Popolo’, il Sindaco Za ci accusa di non aver proposto nominativi per la prossima nomina del Cda della Fondazione che detiene adesso il 49% delle quote della struttura e continua a gestire il centro Carlotta Garibaldi di via Genova”. Ad intervenire sull’argomento sono Francesco Parrella e Micaela Cavalleri del gruppo consigliare ‘Diano Domani’ che continuano: “Riteniamo inammissibili, scorrette e intellettualmente gravemente disoneste le considerazioni che Za ha inserito in una pec recapitataci ieri. In primo luogo perché eravamo stati noi, nel giugno scorso, a richiedere formalmente una rappresentanza per l’opposizione nel consiglio di Amministrazione; richiesta alla quale il Sindaco aveva risposto di non voler aderire perché aveva già individuato i due nomi papabili. Dopo questa corrispondenza, l’unica formale e protocollata, siamo di nuovo stati noi a portare diverse volte la questione all’attenzione del consiglio comunale per cercare di mettere l’Amministrazione Comunale, che continuava a nascondersi, davanti alle vicissitudini che preoccupavano fortemente i lavoratori della Casa di Riposo e praticamente non consentivano alle famiglie dianesi, ai sensi della convenzione Comune-Fondazione in vigore, di ricoverare i loro cari nella struttura viste le quote elevatissime".

"Nell’ultimo consiglio comunale in cui, sempre noi, avevamo posto la questione all’ordine del giorno attraverso una question-time, di fronte alle solite confuse ed imbarazzanti risposte della Giunta, avevamo comunque garantito collaborazione nell’interesse esclusivo dei cittadini, ma nulla avevamo saputo successivamente. Ieri la nota del Sindaco che ci accusa di non aver proposto nomi (mai richiesti, anzi negati) e ci informa che il prossimo 15 febbraio indicherà i nuovi appartenenti del Cda. Con elevato spirito di servizio nei confronti degli impegni che abbiamo assunto con la cittadinanza abbiamo prontamente provveduto a riscontrare la nota del Sindaco indicando la Dottoressa Luisa Barcella come professionista e persona capace di svolgere, ovviamente senza alcun compenso, un ruolo utile e produttivo all’interno del consiglio della Fondazione ‘Ardoino Morelli’, per comprendere la reale situazione societaria e per portare istanze utili ai cittadini, a cominciare dalla valorizzazione a vantaggio dei nostri anziani della gestione dei locali che ospitano il centro ‘Ada Carlotta Garibaldi’ di via Genova. Vedremo”, concludono Parrella e Cavalleri.