Marco Mengoni porta al Festival di Sanremo il suo sogno delle fate e si commuove in sala stampa (video)

Un Marco Mengoni visibilmente emozionato si presenta senza filtri ai giornalisti della sala stampa a poche ore dalla finalissima che lo vede favorito per la vittoria finale dopo una settimana dominata sin dalla prima votazione della sala stampa.

Dopo qualche parola Mengoni non ha trattenuto le lacrime nel parlare delle sue emozioni per una partecipazione a Sanremo che lo vede raccontarsi a nudo in un viaggio onirico tra mostri e fate.

“Volevo portare tutto me stesso sul palco ed è andata bene, oltre le aspettative - ha dichiarato Marco Mengoni in sala stampa - sono molto felice e penso che è bello vivere in quel sogno. È il sogno delle fate, non quello dei mostri. Arrivo qui con strumenti in più e posso gestire questa emotività”.

“Le differenze con la partecipazione di dieci anni fa? - ha aggiunto - sono un po' più grande e ho qualche capello in bianco in più, ma mi sento lo stesso avendo messo nel cassetto strumenti che posso utilizzare per sentirmi ancora più a mio agio sul palco. Volevo portare me e i miei concerti sul palco dell'Ariston. Mi sono rimesso in gioco”.

E, infine, un'ultima considerazione sul suo essere super favorito per la vittoria finale: “Potrei anche tornare a casa oggi ed essere già contento”.

L'emozione di Marco Mengoni in sala stampa