Festival di Sanremo 2023: l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk arrivato in città, stasera sarà all'Ariston? (Foto)

Al momento non ci sono conferme ufficiali ma, molto probabilmente, sarà stasera in sala nel corso della serata finale del Festival di Sanremo. E’ arrivato ieri e alloggerà insieme a moglie e figli in un noto hotel della città dei fiori. Si tratta di Yaroslav Melnyk ambasciatore d'Ucraina in Italia, dove si trova oltre due anni.

E’ arrivato nel tardo pomeriggio di ieri e resterà in città fino a domani. Questa sera, quindi, sarà quasi certamente all’Ariston e potrebbe essere chiamato sul palco, in occasione della lettura del messaggio del presidente del suo paese, Volodymyr Zelens'kyj.

Non è da escludere che la sua presenza possa essere ufficializzata dalla Rai nelle prossime ore.

(Foto di Tonino Bonomo)