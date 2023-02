Festival 2023: stasera la finalissima, ecco il programma del sabato di 'Casa Sanremo' tra Palafiori e Centrale

Il Festival volge al termine e anche per Casa Sanremo - Banca Ifis questo è l’ultimo giorno di programmazione. Come consuetudine nelle sale allestite al Palafiori si alterneranno eventi per tutti i gusti, fra presentazioni, conferenze, premiazioni, showcase e talk show. Da segnalare la masterclass di Lino Guanciale “L’Importanza della lettura e i segreti del public speaking” e la sua presenza in occasione della premiazione di “Sanremo Writers”. Per non perdere il meglio di Casa Sanremo basta seguire i programmi in onda su Casa Sanremo tv (La TV digitale di Casa Sanremo – scaricabile su tutti i device e fruibile da tutte le Smart TV).

IL PROGRAMMA DI SABATO 11 FEBBRAIO - LOUNGE - PALAFIORI

Dalle 12:30 alle 13:30, Di Bocca in Bocca. Il format nato da un’idea di Riccardo Bocca, giornalista e critico televisivo e Duccio Forzano, regista dei grandi eventi e programmi TV. Un’ora di commenti e analisi pungenti delle serate del 73esimo Festival della canzone italiana con la partecipazione di ospiti del mondo del giornalismo e dello spettacolo, che a sorpresa interverranno nello studio allestito al Palafiori. Il tutto con la conduzione irriverente di Riccardo Bocca.

Dalle 15 alle 16, l’Italia in Vetrina. L’Italia in Vetrina è uno dei format di maggior successo del palinsesto televisivo di Casa Sanremo condotto da Veronica Maya. Il focus è incentrato sulla promozione dei territori italiani attraverso le interviste alle istituzioni e i cooking-show in diretta dal Roof di Casa Sanremo. Ospiti in studio Terre del Bussento e Montecorvino di Pugliano.

Dalle 16:15, Premiazione Sanremo Writers con Lino Guanciale Premiazione del concorso Sanremo Writers, il concorso letterario di Casa Sanremo, con la partecipazione di Lino Guanciale. In collegamento Laura Delli Colli, Presidente della giuria della sezione “Opere Edite” del concorso. Il vincitore della sezione “Serie TV” sarà annunciato da Maurizio de Giovanni con un video messaggio. Al termine dell’evento un momento musicale in ricordo di Little Tony a cura della Little Tony Family.

Ore 16:15 - 17:15 Firmacopie “Inchiostro”, di Lino Guanciale Firmacopie del libro “inchiostro acquistabile presso la libreria UBIK Sanremo Libri.

18:30 NoName Radio powered by Rai Il nuovo spazio Rai musicale fatto dai giovani.

21:00 Proiezione 73° Festival della Canzone Italiana La Finale del Festival della canzone italiana.

2:00 Aftershow NoName Radio Dopo la diretta del Festival, segui il ritmo della musica live: le luci del Palafiori non si spengono, continua la festa. BNKR 44 live sul palco della Lounge.

CLUB HOUSE - PALAFIORI

10:30 Buongiorno Sanremo - Belluno Condotto da Carolina Rey, il format si propone in forma di talk, in cui si ripercorrono i momenti più importanti delle serate della kermesse. Tra ospiti e opinionisti, si alterneranno curiosità sulle esibizioni canore del Festival a commenti legati alla rassegna stampa. La trasmissione, oltre che curare gli aspetti di approfondimento della rassegna canora, sarà impreziosita da “pillole” giornaliere curate dai professionisti del settore.

Dalle 15:00 alle 16:00 StudioNews Format a cura di AskaNews, StudioNews e CasaSanremoTv, Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi raccontano il dietro le quinte del Teatro Ariston, tra esclusive dell’ultima ora, commenti a caldo ed interviste ai grandi protagonisti della storia del Festival.

Dalle 17:00 alle 18:00 Sanremo sul divano Chateau d'Ax Con Chiara Giallonardo fino a sabato 11 febbraio, in diretta su Casa Sanremo TV.

THE CLUB The Club Casa Sanremo - PREMIAZIONE La vetrina nazionale per Dj, Dj producer e dance singer.

Dalle 21:00 Radioimmaginaria Commentary I ragazzi di Radioimmaginaria commentano il Festival di Sanremo. La Giuria degli Adolescenti, una giuria esterna al Festival composta da centinaia di ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 22 anni voteranno da tutta Italia, ogni sera del Festival, esprimendosi sui cantanti in gara.

Dalle 2:30 Di Bocca in Bocca Edizione speciale del programma di Riccardo Bocca in occasione della Finalissima del Festival di Sanremo. Casa Sanremo Writers Dalle 9:00 È il salotto culturale di Casa Sanremo diventato, da diversi anni, una preziosa occasione di visibilità per autori e case editrici. Un’attenta selezione di titoli anima la rassegna “Casa Sanremo Writers” in cui, nella settimana del Festival, si alternano presentazioni di libri, readings ed incontri con autori. I “writers” del giorno: Claudio e Diana, Veronica Manghesi, Mario Esposito.

Dalle 11:00 - salotto letterario Writers Presentazione del libro “Inchiostro” di Lino Guanciale

Dalle 15:00 alle 16:00 - salotto letterario Writers Masterclass di Lino Guanciale “L’Importanza della lettura e i segreti del public speaking”

SALA DE SCALZI - CINEMA CENTRALE

Dalle 11:00 Flashmob #100donnevestitedirosso

Ideato e realizzato da Alessia Cotta Ramusino, ambasciatrice UNICEF Regione Liguria per contrastare e sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Durante il Flashmob Alessia Ramusino canterà YALLAH, brano da lei composto che racchiude un messaggio di respiro internazionale. YALLAH è la parola araba più usata in assoluto che significa “forza, forza, muoviti”. Ed è proprio questo il messaggio che si vuole dare, un monito rivolto a tutti per prendere coscienza e fare il possibile per porre fine a questa piaga sociale. Respect and love (rispetto e amore), sono le parole che ripeteranno come un mantra le 100 donne vestite di rosso. Prenderà parte alla manifestazione Costanza Pireri, dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Sanremo.

Dalle 17:00 MoneyViz: uno spazio in cui esperti di blockchain e del mondo della finanza più tradizionale parleranno al grande pubblico di questi temi sempre più attuali, in modo semplice e comprensibile anche ai meno esperti. MoneyViz rappresenta un’assoluta innovazione nel campo della fiscalità: è il primo e unico software italiano, completamente automatizzato ed online che fornisce un modello pre-compilato per la dichiarazione dei redditi degli investimenti “alternativi” (dalle criptovalute agli investimenti in ETF, azioni ed altri strumenti finanziari come opzioni e derivati negoziati su intermediari esteri).