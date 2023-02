Sanremo: spariscono i ‘gratta e sosta’ ma non i cartelli, automobilisti disorientati per le indicazioni in strada (foto)

Da alcuni mesi il Comune di Sanremo ha abbandonato la formula del ‘gratta e sosta’ per il pagamento dei parcheggio sulle strisce blu in città. Le uniche modalità di pagamento possibili sono il classico parcometro e le più moderne app.

Ma, se dei ‘gratta e sosta’ non c’è più traccia, così non è per i cartelli che ancora li indicano agli automobilisti nelle zone con la sosta a pagamento. Una contraddizione che disorienta quotidianamente gli automobilisti non residenti e, soprattutto, i turisti stranieri.

Un passo indietro, ma non dal punto di vista economico. Con i ‘gratta e sosta’, infatti, la giornata intera costava 8 euro, la mezza giornata 5. Mentre ora, con i metodi di pagamento in vigore, la giornata intera costa 21 euro e la mezza giornata 11.