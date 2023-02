Avis Budget Group sbarca a Sanremo: nuova agenzia in via San Francesco

Avis Budget Group, gruppo leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di trasporto, sbarca a Sanremo con l’apertura della sua nuova filiale operativa con i brand Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu.

Con un’offerta versatile, flessibile e vantaggiosa, il nuovo ufficio di noleggio quadribrand è disponibile ad illustrare le migliori soluzioni di mobilità, per qualsiasi esigenza legata al tempo libero e agli affari nonché a fornire qualsiasi caratteristica della flotta auto e furgoni. Inoltre, con lo staff si potrà verificare senza impegno la migliore soluzione per le proprie esigenze di trasporto a breve e a medio termine e richiedere dettagli specifici, come gli accessori disponibili a noleggio.

La nuova agenzia di noleggio si trova in Via San Francesco 107 e sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.