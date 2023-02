73° Festival di Sanremo: Marco Mengoni con “Due vite” guida ancora la classifica generale dopo il televoto e la demoscopica, seguono Ultimo e Mr Rain

Andata in archivio la terza puntata, il 73° Festival di Sanremo ha la sua classifica generale al termine della serata dedicata al riascolto dei 28 brani in gara, al televoto e alla giuria demoscopica.

Al primo posto c’è Marco Mengoni con “Due vite”, seguito da Ultimo con “Alba” e da Mr Rain con “Supereroi”. Completano la top 5 Lazza con “Cenere” e Tananai con “Tango”.

La classifica generale

Marco Mengoni “Due vite”

Ultimo “Alba”

Mr Rain “Supereroi”

Lazza “Cenere”

Tananai “Tango”

Madame “Il bene nel male”

Rosa Chemical “Made in Italy”

Colapesce Dimartino “Splash”

Elodie “Due”

Giorgia “Parole dette male”

Coma_Cose “L’addio”

Gianluca Grignani “Quando ti manca il fiato”

Modà “Lasciami”

Paola & Chiara “Furore”

LDA “Se poi domani”

Ariete “Mare di guai”

Articolo 31 “Un bel viaggio”

Mara Sattei “Duemila minuti”

Leo Gassman “Terzo cuore”

Colla Zio “Non mi va”

Levante “Vivo”

Cugini di Campagna “Lettera 22”

Gianmaria “Mostro”

Olly “Polvere”

Anna Oxa “Sali”

Will “Stupido”

Shari “Egoista”

Sethu “Cause perse”