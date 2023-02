Bordighera, incendio di sterpaglie si propaga e distrugge auto parcheggiata (Foto e video)

Auto in fiamme a Bordighera. E’ successo nel pomeriggio di oggi in un parcheggio di fronte all’ospedale Saint Charles. Un incendio di sterpaglie, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si è infatti propagato fino ad un’auto posteggiata distruggendola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che hanno spento l’incendio.

In serata l’auto distrutta è stata poi portata via da un carroattrezzi. Durante le operazioni di rimozione l’uscita dall’ospedale è stata momentaneamente bloccata al traffico.